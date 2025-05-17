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Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным

Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным

Европейским лидерам следует начать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, так как это необходимо для урегулирования конфликта на Украине.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зачем Орбану кого то и к чему то призывать? Надо самому срочно ехать в Москву &quot;за плюшками и преференциями&quot; от Путина, когда он их &quot;привезёт&quot;, всё остальные сами на полусогнутых побегут &quot;припасть и целовать&quot;, руку Путину, что бы и им что то досталось &quot; с барского стола&quot;! Только так и ни как иначе! А кому гордость этого не позволяет сделать, пусть смотрят и &quot;руководят&quot; то м как их экономика превращается в пыль!
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