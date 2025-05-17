Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным

ИМ

Ильдус Мамлеев

Зачем Орбану кого то и к чему то призывать? Надо самому срочно ехать в Москву "за плюшками и преференциями" от Путина, когда он их "привезёт", всё остальные сами на полусогнутых побегут "припасть и целовать", руку Путину, что бы и им что то досталось " с барского стола"! Только так и ни как иначе! А кому гордость этого не позволяет сделать, пусть смотрят и "руководят" то м как их экономика превращается в пыль!