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Газета.ру

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Подростков из Паттайи задержали за разбойные нападения на туристов

Подростков из Паттайи задержали за разбойные нападения на туристов

В Паттайе задержали двух подростков за серию ограблений туристов, сообщает издание The Pattaya News. Ночью 15 сентября в полицию обратился 56-летний турист из Турции, заявивший, что едва не стал жертвой ограбления.

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