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125region.ru | Новости

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Фицо назвал огромную ошибку Украины

Фицо назвал огромную ошибку Украины

Отказ Украины от мирного соглашения с Россией является огромной ошибкой Киева. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованном в Facebook (запрещенная … .

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