Продвинутую версию беспилотника-разведчика Supercam S350 создадут для ВС РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские специалисты ведут работу над более продвинутой версией беспилотника-разведчика Supercam S350, являющегося одним из главных разведывательных беспилотников Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации.
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