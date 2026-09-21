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В Чите рядом с туристической тропой на Титовской сопке замечен медведь

В Чите рядом с туристической тропой на Титовской сопке замечен медведь

На Титовской сопке в Чите, вокруг которой проходит туристический маршрут «Большая Сухотинская тропа», был замечен медведь, территория временно закрыта для посещения.

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