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Петербургский дневник

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В Центральном районе специалисты жилагентства обрабатывают дворы противогололедной смесью

В Центральном районе специалисты жилагентства обрабатывают дворы противогололедной смесью

И очищают подходы к парадным и контейнерным площадкам С утра специалисты жилищного агентства и управляющих компаний занимаются наведением порядка в Центральном районе, как сообщает пресс-служба администрации района.

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