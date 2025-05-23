Прогноз погоды в Крыму на 23 мая В Симферополе +28 и ясно В Севастополе +23 и ясноВ Евпатории +23 и ясноВ Черноморском +23 и ясноВ Джанкое +24 и ясноВ Ялте +21 и ясноВ Алуште +22 и ясноВ Керчи +23 и ясноВ Армянске +24 и ясноВ Красноперекопске +25 и ясноВ Бахчиса.