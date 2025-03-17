В Японии подъем на гору Фудзи сделают полностью платным 

Подъем на японскую гору Фудзи станет полностью платным с этого лета. Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Киодо, администрация префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех троп - Фудзиномия, Готэмба и Сибасири, ввела плату за подъем в размере 4 000 иен (около 27 долларов).