В Японии подъем на гору Фудзи сделают полностью платным 

Подъем на японскую гору Фудзи станет полностью платным с этого лета. Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Киодо, администрация префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех троп - Фудзиномия, Готэмба и Сибасири, ввела плату за подъем в размере 4 000 иен (около 27 долларов).
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