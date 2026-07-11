Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О ДИВНЫЙ ТЕХНОМИР! ЗАЧЕМ КАПИТАНАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОНАДОБИЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ГОРОДА И ЦЕЛЫЕ ГОСУДАРСТВА?

О ДИВНЫЙ ТЕХНОМИР! ЗАЧЕМ КАПИТАНАМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОНАДОБИЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ГОРОДА И ЦЕЛЫЕ ГОСУДАРСТВА?

Валентин Богданов  Что общего между планами США в отношении Венесуэлы, Кубы или Гренландии? Новая Доктрина Монро в трактовке Трампа, ответит искушённый в геополитике наблюдатель — и будет не до конца прав.

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