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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентусу» интересен Араухо. Клуб хочет арендовать защитника «Барселоны»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен подписать двоих центральных защитников, оформив как минимум одну сделку в январе.

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