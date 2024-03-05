В Республике Марий Эл сотрудники полиции и банка провели уроки финансовой грамотности для работников государственных учреждений

В республике продолжается работа с населением в рамках проекта по повышению финансовой грамотности. В целях профилактики IT-преступлений сотрудники МВД по Республике Марий Эл при поддержке работников банка проводят в трудовых коллективах мероприятия по предупреждению хищений денежных средств, совершаемых дистанционным способом.