В Республике Марий Эл сотрудники полиции и банка провели уроки финансовой грамотности для работников государственных учреждений

В республике продолжается работа с населением в рамках проекта по повышению финансовой грамотности. В целях профилактики IT-преступлений сотрудники МВД по Республике Марий Эл при поддержке работников банка проводят в трудовых коллективах мероприятия по предупреждению хищений денежных средств, совершаемых дистанционным способом.
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