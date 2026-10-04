Три человека погибли при крушении военного вертолёта Ми-8 под Воронежем

В Воронежской области произошёл тяжёлый инцидент: военный вертолёт Ми-8 потерпел крушение. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли трое человек — все члены экипажа.
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