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Три человека погибли при крушении военного вертолёта Ми-8 под Воронежем

В Воронежской области произошёл тяжёлый инцидент: военный вертолёт Ми-8 потерпел крушение. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли трое человек — все члены экипажа.

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