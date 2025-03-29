Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что слова генерального секретаря Организации объединённых наций Антониу Гутерриша о легитимности украинской власти являются двойной ложью, а Владимир Зеленский не заслуживает уважения.
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