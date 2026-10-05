Путин подписал указ о реорганизации акций «ЮниКредит Банк»

Президент России Владимир Путин утвердил реорганизацию АО «ЮниКредит Банк» и сделки с его акциями. 5 октября 2026 года указ был опубликован.
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