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Царьград

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Путин подписал указ о реорганизации акций «ЮниКредит Банк»

Путин подписал указ о реорганизации акций «ЮниКредит Банк»

Президент России Владимир Путин утвердил реорганизацию АО «ЮниКредит Банк» и сделки с его акциями. 5 октября 2026 года указ был опубликован.

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