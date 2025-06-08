Киев трепещет в ожидании: полноценный ответ России на теракты еще впереди

Как сообщили американские представители агентству Reuters, Соединенные Штаты считают, что угрозы президента России Владимира Путина об ответных мерах против Украины в связи с атакой украинских беспилотников в минувшие выходные еще не выполнены до конца.
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