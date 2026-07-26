Витамин С, пектины и клетчатка: всё, что нужно знать о голубике

Голубика — не просто вкусная летняя ягода, а настоящий комплекс витаминов. Разбираемся, как правильно собирать и хранить, что вкусного приготовить, чтобы получить максимум пользы, и какие ещё интересные факты мы не знали об этой северной ягоде.