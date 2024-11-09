Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Зеленый гоблин по имени Подлиза»: Зеленского высмеяли за запоздалые поздравления Трампа

«Зеленый гоблин по имени Подлиза»: Зеленского высмеяли за запоздалые поздравления Трампа

Крышу снесло Как пишет светочЪ и основатель щаранизма, все демократические дурналисты, геи и политические украинцы в лютом депресняке.

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Комментарии
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АК
Александр Крылов
Гнида показал истинное лицо и суть еврея.
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7 час.
Сергей
Вот затрудняюсь с ответом, ибо слаб человек и грешен, падок на лесть. В конце концов бархатный язык долижет ягодицы и от них пойдёт положительный сигнал в мозг... А торчок уж больно старается...
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3 час.
Балу -
Я бы не спешил столь оптимистично и радостно относится к Трампу...
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1 час.

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