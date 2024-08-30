Чистая прибыль ‌Globaltrans за полгода снизилась на 4%

Чистая прибыль‌ Globaltrans за полгода 2024 года снизилась на 4% г/г - до 20,1 млрд рублей. Скорректированная выручка увеличилась на 8% г/г - до 46,7 млрд рублей (+6% по сравнению со вторым полугодием 2023 года), сообщается в отчете по МСФО.