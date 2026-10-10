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Финский премьер предложит Евросовету закрыть туристические визы для россиян

Финский премьер предложит Евросовету закрыть туристические визы для россиян

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо намерен вынести на заседание Европейского совета инициативу о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам.

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