Ситуацию на топливном рынке в Волгоградской области прокомментировали в облпромторг и ТЭК ⛽️⛽️⛽️ Федеральные и региональные профильные ведомства во взаимодействии с топливными компаниями продолжают ежедневный мониторинг топливообеспечения региона.