Захарова пожелала жителям Украины на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

Украинскому народу в 2024 году нужно поскорее избавиться от неонацистов, которые "засели в Киеве". Такое пожелание украинцам адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего выступления на еженедельном брифинге, передает ТАСС.