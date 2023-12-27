Захарова пожелала жителям Украины на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

Украинскому народу в 2024 году нужно поскорее избавиться от неонацистов, которые "засели в Киеве". Такое пожелание украинцам адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего выступления на еженедельном брифинге, передает ТАСС.
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