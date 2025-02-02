Figure планирует выпустить 100 тысяч роботов-гуманоидов в течение следующих 4 ле...

Figure планирует выпустить 100 тысяч роботов-гуманоидов в течение следующих 4 летАмериканская компания Figure по разработке роботов-гуманоидов подписала контракт на их поставку продукции с одной из крупнейших компаний США, а также заявила о намерении выпустить 100 000 таких роботов в течение следующих четырёх лет, сосредоточившись на двух ключевых направлениях — на коммерческом сегменте и на домашнем использовании.