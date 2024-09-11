Конгрессвумен Боберт: Харрис должна думать о границах США, а не Украины

Комментируя выступление кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на дебатах против кандидата от республиканцев Дональда Трампа, конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт в соцсети X подчеркнула, что Харрис, заявившая, что Россия стремится изменить границы Украины, должна беспокоиться не об этом, а о наплыве нелегальных мигрантов на границы США.