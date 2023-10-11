5 золотых правил, чтобы подруга мужа не превратилась в любовницу

5 золотых правил, чтобы подруга мужа не превратилась в любовницуОбсуждение границПолностью исключить общение супруга с противоположным полом все равно невозможно — ваша острая реакция на каждый его безобидный разговор с незнакомкой или коллегой лишь сделает мужа скрытным.