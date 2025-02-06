В Польше начали расследование о госперевороте с участием министра Туска

Против премьер-министра Дональда Туска и других чиновников страны начато расследование по подозрению в организации государственного переворота, сообщил председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенцковский, 6 февраля пишет издание Gazeta.
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