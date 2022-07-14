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Джеймс Наннэлли стал игроком «Партизана»

Легкий форвард Джеймс Наннэлли (31 год, 201 см) официально подписал контракт с «Партизаном». Наннэли стал третьим подписанием черно-белых этим летом.

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