Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Том Тибодо – о негативе болельщиков к Рэндлу: «Он профессионал и справится с этим»

Главный тренер «Никс» Том Тибодо высказался по поводу негативного отношения болельщиков к Джулиусу Рэндлу, который недавно во время домашнего матча команды призвал тех «заткнуться».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх