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Чемпионат Франции. «Ле-Портель» против «Бурка», «Страсбур» – «Шалон»

«Ле-Портель» примет «Бурк», «Страсбур» встретится с «Шалоном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Ле-Портель – Бурк Дата проведения 21 сентября, 19.

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