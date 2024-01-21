«Казнили трёх сожителей»: судьба несовершеннолетней любовницы Берии

Ляля Дроздова была одной из любовниц Лаврентия Берии. Связь с этой несовершеннолетней стала причиной того, что «правую руку Сталина» признали виновным в совершении преступления, предусмотренного Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за изнасилование».