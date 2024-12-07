Бывший руководитель «Ф-1» Чейз Кэри вернулся на работу в «Либерти Медиа»

Чейз Кэри занимал должность руководителя «Формулы-1» в период с 2016 по 2022 годы. Пост исполнительного директора он занимал в 2017-2021 годах, после чего передал бразды правления чемпионатом Стефано Доменикали.
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