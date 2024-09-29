Мировая экономика сползает в яму

«И за все, что делаем, отвечаем тоже вместе» — крупнейшие мировые экономики сейчас на собственной шкуре познают этот тезис, подходящий не только для организованной преступности, но и для стран, связанных друг с другом глобализацией.
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