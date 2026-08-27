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Газета.ру

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Тренера "Балтики" Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ

Тренера "Балтики" Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает сайт Российского футбольного союза.

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