Тренера "Балтики" Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает сайт Российского футбольного союза.
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