1. Не все встретили восьмой «Золотой мяч» Месси восторженно и с восхищением: Лотар Маттеус, например, заявил, что аргентинец победил несправедливо, Дидье Дешам не уверен, что Лео можно считать лучшим футболистом в истории, а Жером Ротен и вовсе назвал вручение приза Месси позором, ведь тот «не был лучшим даже в «ПСЖ».
Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
есть еще один момент о котором наши комментаторы и борцы за равноправие предпочитают не говорить на широкую публику. это отличие статусов национального олимпийского комитета России и национального олимпийского комитета Израиля. начиная с 17 октября 2023 года НОК России официально отстранен на неопределенный срок за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей которые по мнению МОК должны входить в НОК Украины. а это по мнению МОК серьезное, причем именно спортивное нарушение. т.к. НОК России отстранен то он не может направить свою команду на олимпиаду. схема участия для российских спортсменов такая же как на олимпиаде в Корее, когда персональные приглашения для спортсменов направлял МОК. а НОК Израиля является полноценным действующим олимпийским комитетом который не нарушал никаких чисто спортивных правил и может формировать команду на олимпиаду самостоятельно, а у МОК нет никаких чисто спортивных причин для того чтобы его как-то наказывать
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18 час.
Лена Мисько
Володя, во всем том, что ты написал - политического больше. чем спортивного... и эти "чисто спортивные причины" все равно - политические "которые, по мнению МОК, должны входить в НОК Украины" ... эти территории российские и не признает это МОК только по политическим причинам
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10 час.
КузнецовВВ
если бы только МОК не признавал это полбеды. но их не признает никто от слова вообще. даже вроде бы ближайшие союзники России, ни ООН, и ни одна спортивная международная федерация. По статусу национальный олимпийский комитет России - независимая самоуправляемая организация в деятельность которого государство вмешиваться не имеет права. по крайней мере так прописано в его уставе, и это также одно из главных требований МОК для признания национальных олимпийских комитетов. Формально государство вроде бы в деятельность НОК России и не вмешивается, но фактически руководит им вовсю. С точки зрения МОК так как НОК России независимая организация то он вроде бы имел выбор признавать эти новые олимпийские советы, или не признавать. Фактически то мы знаем что у российского НОКа такого выбора не было, но с точки зрения МОК он принял самостоятельное и независимое решение, и этим нарушил правила и уставы МОК. Вот например НОК Израиля не стал включать в свой состав НОК Палестины, и совершенно чист перед МОК с юридической точки зрения.
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8 час.
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