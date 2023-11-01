Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости

КузнецовВВ есть еще один момент о котором наши комментаторы и борцы за равноправие предпочитают не говорить на широкую публику. это отличие статусов национального олимпийского комитета России и национального олимпийского комитета Израиля. начиная с 17 октября 2023 года НОК России официально отстранен на неопределенный срок за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей которые по мнению МОК должны входить в НОК Украины. а это по мнению МОК серьезное, причем именно спортивное нарушение. т.к. НОК России отстранен то он не может направить свою команду на олимпиаду. схема участия для российских спортсменов такая же как на олимпиаде в Корее, когда персональные приглашения для спортсменов направлял МОК. а НОК Израиля является полноценным действующим олимпийским комитетом который не нарушал никаких чисто спортивных правил и может формировать команду на олимпиаду самостоятельно, а у МОК нет никаких чисто спортивных причин для того чтобы его как-то наказывать

Лена Мисько Володя, во всем том, что ты написал - политического больше. чем спортивного... и эти "чисто спортивные причины" все равно - политические "которые, по мнению МОК, должны входить в НОК Украины" ... эти территории российские и не признает это МОК только по политическим причинам