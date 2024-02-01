У Geely в России появится большой семейный кроссовер Okavango

Модель будет продаваться официально, а значит, получит полную гарантию автопроизводителя. Okavango предложат с 200-сильным турбомотором объемом 2,0 литра, передними приводом и роботизированной коробкой передач, а выбрать можно будет одну из двух комплектаций: Luxury и Flagship.