Продолжится ли спецоперация Вооруженных сил РФ в Галичине, вопрос дискуссионный. Некоторые аналитики утверждают, что Львовскую область все-таки заберет Польша, другие уверены, что денацификация в особенности должна затронуть Западную Украину.