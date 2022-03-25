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Политолог Миронов: Галичина — это оплот украинского национализма, которую мечтает заполучить Польша

Политолог Миронов: Галичина — это оплот украинского национализма, которую мечтает заполучить Польша

Продолжится ли спецоперация Вооруженных сил РФ в Галичине, вопрос дискуссионный. Некоторые аналитики утверждают, что Львовскую область все-таки заберет Польша, другие уверены, что денацификация в особенности должна затронуть Западную Украину.

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