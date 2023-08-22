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"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России

"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России

Хотите услышать настроения улиц - обратите внимание на политическую повестку кандидатов в. Впрочем, не важно за что борется политик - депутатское ли это кресло, или президентское - в его предвыборной риторике и обещаниях будут превалировать темы беспокоящие население страны.

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Комментарии
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А
Александр24
Главная печалька всех этих пустобрёхов - якобы, невозможность путешествовать по всему миру. Прямо - таки, спать и есть бедолаги не могут.
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10 час.
Евгений Мангуш
Э-э-э нет - померла, так померла. В НАТО, как и в ГРУ- вход рубль, выход два. Никто их теперь не выпустит. Поздновато хлопотать. А народ? Как в старом советском анекдоте- народ в поле.
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9 час.
Марина Николаева
Лет через 10 РФ выкупит опустевшие земли в бывшей SUOMI за долги
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9 час.

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