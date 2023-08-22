"Сыты по горло", - в Финляндии крепнут голоса за отказ от вступление в НАТО и возвращение в сферу влияния России

Главная печалька всех этих пустобрёхов - якобы, невозможность путешествовать по всему миру. Прямо - таки, спать и есть бедолаги не могут.

Евгений Мангуш

Э-э-э нет - померла, так померла. В НАТО, как и в ГРУ- вход рубль, выход два. Никто их теперь не выпустит. Поздновато хлопотать. А народ? Как в старом советском анекдоте- народ в поле.