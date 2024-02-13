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В Нидерландах предсказали обрушение Гольфстрима уже в 2025 году

В Нидерландах предсказали обрушение Гольфстрима уже в 2025 году

Теплое морское течение Гольфстрим в Атлантическом океане может обрушиться уже в следующем году. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Утрехтского университета в Нидерландах сообщает британская газета Daily Mail.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Нет..Ну, ВВП молодец..и здесь успел..😜😜😜😜
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15 час.
ЮМ
Юрий Мирный
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ИП
Игорь Петров
Будут прыгать...
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