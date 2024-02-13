В Нидерландах предсказали обрушение Гольфстрима уже в 2025 году

Теплое морское течение Гольфстрим в Атлантическом океане может обрушиться уже в следующем году. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Утрехтского университета в Нидерландах сообщает британская газета Daily Mail.
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