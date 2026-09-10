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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Галатасарая» Акгюн об 1:3 со «Спортингом»: «Последовало решение судьи, когда игра шла на равных. Нарушения не было, говорят. Этот эпизод немного смазал впечатление»

Вингер «Галатасарая» Юнус Акгюн высказался о поражении от « Спортинга » (1:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

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