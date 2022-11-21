Медвежий угол

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О возвращении Собчак в Россию

О возвращении Собчак в Россию

Сторонник Платошкина Недавно Ксения Собчак вернулась в Россию, она практически сразу же продолжила свою журналистскую деятельность, как будто бы ничего не изменилось, вот только в действительности некоторые моменты есть, которые можно отметить.

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