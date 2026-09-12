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AP: дом, где прошло раннее детство Трампа, был продан почти за $2 млн

AP: дом, где прошло раннее детство Трампа, был продан почти за $2 млн

Дом в Нью-Йорке, где прошло раннее детство президента США Дональда Трампа, был продан за $1,93 млн после масштабного ремонта.

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