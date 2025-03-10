Российские зенитчики охотятся за БПЛА-бомбардировщиком Backfire на Днепре

Российские зенитчики охотятся за БПЛА-бомбардировщиком Backfire на ДнепреРасчёт ЗРК «Стрела-10» 18-й общевойсковой армии прикрывают российские подразделения, артиллерию и технику от беспилотников и крылатых ракет противника.
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