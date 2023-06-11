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ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку

ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 18 снарядов по Донецку. Об этом 12 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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