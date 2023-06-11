Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 18 снарядов по Донецку. Об этом 12 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).