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Адвокат Олифир: записка под стеклом авто поможет мошенникам собрать данные

Адвокат Олифир: записка под стеклом авто поможет мошенникам собрать данные

Адвокат Андрей Олифир предупредил, что мошенники могут использовать оставленный под лобовым стеклом автомобиля номер телефона для сбора данных о владельце и попыток получить доступ к его аккаунтам.

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