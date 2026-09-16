Ted Lasso Recap: The Lady Greyhounds Question The Philosophy Behind Believe, While Roy Confronts His Feelings For Keeley

Recap: Ted Lasso Season 4, Episode 7 puts Roy's feelings for Keeley in focus as the Lady Greyhounds question the meaning of Believe.
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