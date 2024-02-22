Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Майя Maja
    А вы читайте текст, а не только заголовок. Без мясорубки для получения фарша ( а фарш это прежде всего мелко рубленно...Куриные котлеты б...
  • Анжелика Королева
    Да, но заголовок гласит об отсутствии мясорубки, а не о рубленном мясеКуриные котлеты б...
  • Майя Maja
    Рубленный. Есть такая технология у поваров, они большим и острым ножом мелко рубят мясо. Сложно и трудоемко, но возможноКуриные котлеты б...

Куриные котлеты без мясорубки, сочнее и вкуснее обычных: ничего не придется лепить, можно сразу жарить

Куриные котлеты без мясорубки, сочнее и вкуснее обычных: ничего не придется лепить, можно сразу жарить

Приготовление сочных котлет всегда задача не из легких, фарш быстро теряет сок. Именно поэтому делать котлеты лучше вообще без мясорубки, в таком случае за основу можно взять даже обычно суховатую куриную грудку.

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Комментарии
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Майя Maja
Рубленный. Есть такая технология у поваров, они большим и острым ножом мелко рубят мясо. Сложно и трудоемко, но возможно
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10 час.
Анжелика Королева
Да, но заголовок гласит об отсутствии мясорубки, а не о рубленном мясе
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9 час.
Майя Maja
А вы читайте текст, а не только заголовок. Без мясорубки для получения фарша ( а фарш это прежде всего мелко рубленное мясо) это  значит использование  ножа в ручную))). В агрегате под названием &quot;мясорубка&quot; тоже есть ножи, только используют их или кручением собственными руками или от электричества запускают этот агрегат и он их рубит))) Мясо курицы и индейки лучше всего рубить просто ножом. Хорошая опытная хозяйка прекрасно понимает ,что такое нежное мясо птицы пропущенное через мясорубку превращается в жижу. Логику понимаете?))
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8 час.

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