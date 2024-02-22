Куриные котлеты без мясорубки, сочнее и вкуснее обычных: ничего не придется лепить, можно сразу жарить

Майя Maja

А вы читайте текст, а не только заголовок. Без мясорубки для получения фарша ( а фарш это прежде всего мелко рубленное мясо) это значит использование ножа в ручную))). В агрегате под названием "мясорубка" тоже есть ножи, только используют их или кручением собственными руками или от электричества запускают этот агрегат и он их рубит))) Мясо курицы и индейки лучше всего рубить просто ножом. Хорошая опытная хозяйка прекрасно понимает ,что такое нежное мясо птицы пропущенное через мясорубку превращается в жижу. Логику понимаете?))