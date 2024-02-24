Фатальная ложь: боевики ВСУ рассказали, как попали в плен в Авдеевке

РИА Новости/Станислав Красильников Боевики ВСУ, сдавшиеся в плен во время освобождения Авдеевки российскими войсками, рассказали, как обман и медлительность руководства привел к гибели множества украинских военных.
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