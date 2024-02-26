Карлос Сайнс рассказал о своём будущем в Формуле 1

FerrariСезон 2024 года станет для Карлоса Сайнса последним в заводской команде Ferrari в Формуле 1. Но испанец не намерен покидать чемпионат мира и планирует остаться в серии, хотя пока и не знает, в каком коллективе.
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