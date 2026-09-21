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Иркутск Сегодня

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В поселке Прибрежный Братского района открыли Парк Победы

В Братском районе, в посёлке Прибрежный, появилось новое знаковое место. Здесь торжественно открыли обновлённый Парк Победы — мемориал, посвящённый героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.

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