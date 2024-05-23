Кирби: США не ведут переговоры о размещении ядерного оружия в Польше

Вашингтон не ведет переговоры с Варшавой о размещении ядерного оружия в Польше в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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