В Днепропетровске мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК

В Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) мужчина в ходе конфликта с патрулем местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) из-за требования предоставить военно-учетные документы ударил ножом полицейского.
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